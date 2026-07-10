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Symbol NKE

Bernstein Research

Nike Outperform

16:21 Uhr
Nike Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Das Geschäftsjahr 2026/27 sei ein Übergangsjahr für den Sportartikelkonzern, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Lifestyle dürfte einen leichten Rückgang verzeichnen, bis der Abverkauf von Restbeständen abgeschlossen sei und im Frühjahr neue Ware eintreffe./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 03:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 72,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 44,72		 Abst. Kursziel*:
61,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 44,17		 Abst. Kursziel aktuell:
63,01%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 50,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

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