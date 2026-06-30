Nike Aktie
Marktkap. 53,87 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 80 auf 72 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelkonzern stehe weiterhin vor kurzfristigen Herausforderungen, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2027 herrsche aber wieder mehr Optimismus für Innovationen, Kostenmanagement, Vollpreisverkäufe und Margenerholung. Den nächsten wichtigen Impulsgeber sieht die Expertin in einem Investorentag, der für November angesetzt ist./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 72,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 42,01
|Abst. Kursziel*:
71,39%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 42,83
|Abst. Kursziel aktuell:
68,13%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 52,38
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|16:11
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
|16:11
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
|16:11
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|13:46
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:01
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets