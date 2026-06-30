Nike Aktie
Marktkap. 53,87 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 57 auf 53 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Trendwende bei dem Sportartikelkonzern verlaufe aufgrund des derzeit gedämpften Konsumumfelds, der Schwäche in China und der Marke Converse langsamer als erhofft, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie begrüßt aber weiteres Wachstum im Laufschuhsegment, im Hauptabsatzmarkt sowie im Großhandel. Eine verbesserte Preisdurchsetzung sollte sich außerdem positiv auf die Bruttomarge auswirken./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Kaufen
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 42,39
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 42,02
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 52,38
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
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|Nike Outperform
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|13:46
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|10:16
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|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
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|Bernstein Research
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|10:16
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|24.04.26
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|Bernstein Research
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|13:46
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:01
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets