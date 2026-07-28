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Nike Aktie

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Marktkap. 54,87 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Nike Outperform

14:26 Uhr
Nike Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
37,69 EUR -0,07 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike von 72 auf 68 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller unternehme einen entschlossenen Schritt, um seinen Vertrieb in China neu zu gestalten, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. So stellten die Amerikaner den von Partnern betriebenen Online-Verkauf vollständig ein, um die Qualität zu verbessern und mehr Ware zum Normalpreis aus dem regulären Sortiment verkaufen zu können. Dies beeinträchtige zwar das Wachstum, sollte aber die Profitabilität erhöhen./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 68,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 43,05		 Abst. Kursziel*:
57,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 42,83		 Abst. Kursziel aktuell:
58,77%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 49,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

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