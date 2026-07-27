Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 58,29 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Finanzinstitut mache an den notwendigen Stellen Fortschritte, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ertragsentwicklung im zweiten Quartal habe positiv überrascht. Der Trend im Geschäftskundenbereich sei ermutigend, aber noch in der Frühphase./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
31,26 €
|Abst. Kursziel*:
15,14%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
31,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,83%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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