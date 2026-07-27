DAX 25.460 +0,0%ESt50 6.249 -0,7%MSCI World 4.750 -1,0%Top 10 Crypto 8,1500 -1,1%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 55.524 -1,0%Euro 1,1467 +0,6%Öl 90,78 +8,0%Gold 4.070 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Apple 865985 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Zinspause hält an: DAX schließt Handel -- US-Börsen tiefrot -- Deutsche Bank: Starkes Quartal -- Rheinmetall: Gewinnsprung -- Amazon, SK hynix, SpaceX, Novo Nordisk, BMW,, NVIDIA, Tesla im Fokus
Top News
Meta-Aktie tiefrot: Umsatz deutlich tiefer als erhofft - Ausblick unter den Erwartungen Meta-Aktie tiefrot: Umsatz deutlich tiefer als erhofft - Ausblick unter den Erwartungen
Airbus-Aktie mit Gewinnen: Umsatz steigt überraschend kräftig Airbus-Aktie mit Gewinnen: Umsatz steigt überraschend kräftig
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Bank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,08 EUR +0,04 EUR +0,11 %
STU
35,47 USD -0,03 USD -0,07 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Deutsche Bank jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 58,29 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

21:16 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
31,08 EUR 0,04 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Finanzinstitut mache an den notwendigen Stellen Fortschritte, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ertragsentwicklung im zweiten Quartal habe positiv überrascht. Der Trend im Geschäftskundenbereich sei ermutigend, aber noch in der Frühphase./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
31,26 €		 Abst. Kursziel*:
15,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
31,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,83%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

21:16 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
17:16 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
12:16 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
12:11 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Aktienrückkaufprogramm Deutsche Bank-Aktie gefragt: Finanzhaus überrascht mit starkem Quartal und neuen Aktienrückkäufen Deutsche Bank-Aktie gefragt: Finanzhaus überrascht mit starkem Quartal und neuen Aktienrückkäufen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone
finanzen.net Analyse: So bewertet DZ BANK die Deutsche Bank-Aktie
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
dpa-afx DWS-Aktie im Fokus: Deutsche-Bank-Tochter sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag ins Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Deutsche Bank (DB) Lags Q2 Earnings Estimates
RTE.ie Deutsche Bank profit up 10% as investment bank booms
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Deutsche Welle Germany news: Prosecutors search Deutsche Bank headquarters
Deutsche Welle Germany news: Prosecutors search Deutsche Bank headquarters
Business Times Investigators search Deutsche Bank headquarters over legacy tax trades
Deutsche Welle Germany news: Prosecutors search Deutsche Bank headquarters
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen