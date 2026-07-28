Renault Aktie
Marktkap. 7,68 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der erste Eindruck sei, dass die Konsensschätzungen im ersten Halbjahr behaglich übertroffen wurden, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass der Autobauer über mehr Handlungsspielraum verfüge, als es dem Unternehmen zugestanden werde./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Outperform
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
27,94 €
|Abst. Kursziel*:
53,90%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,02%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG