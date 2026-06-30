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Renault Aktie

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25,46 EUR +0,17 EUR +0,67 %
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Marktkap. 7,33 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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ISIN FR0000131906

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Symbol RNSDF

Bernstein Research

Renault Outperform

08:01 Uhr
Renault Outperform
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
25,46 EUR 0,17 EUR 0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach dem Pre-Close-Call des Autobauers vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Botschaft sei beruhigend gewesen und wesentliche Punkte aus dem ersten Quartal sowie die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt worden, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend. Konkret verwies er auf die operative Marge und den industriellen freien Cashflow./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Outperform

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,84 €		 Abst. Kursziel*:
73,11%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,89%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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