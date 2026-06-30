Renault Aktie
Marktkap. 7,33 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach dem Pre-Close-Call des Autobauers vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Botschaft sei beruhigend gewesen und wesentliche Punkte aus dem ersten Quartal sowie die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt worden, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend. Konkret verwies er auf die operative Marge und den industriellen freien Cashflow./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Outperform
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,84 €
|Abst. Kursziel*:
73,11%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,89%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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