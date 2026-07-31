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Renault Aktie

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Marktkap. 7,89 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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Symbol RNSDF

Bernstein Research

Renault Outperform

12:11 Uhr
Renault Outperform
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
28,48 EUR 1,07 EUR 3,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der vorherrschenden Befürchtung, dass aggressive chinesische Importe die Preisstrukturen in Europa untergraben könnten, habe der Autokonzern solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings reduzierte der Experte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Outperform

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,50 €		 Abst. Kursziel*:
40,35%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
28,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,45%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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