Renault Aktie
Marktkap. 7,89 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der vorherrschenden Befürchtung, dass aggressive chinesische Importe die Preisstrukturen in Europa untergraben könnten, habe der Autokonzern solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings reduzierte der Experte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Outperform
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,50 €
|Abst. Kursziel*:
40,35%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,45%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
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|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG