DAX 26.085 +0,3%ESt50 6.452 +0,4%MSCI World 4.908 +0,1%Top 10 Crypto 8,2480 +1,8%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.117 +0,0%Euro 1,1510 +0,0%Öl 85,72 +2,3%Gold 4.050 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekorden -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Lufthansa kassiert Ausblick -- Gold, AMD, SpaceX, Microsoft, Palantir, Continental, ON, RENK, Snap, Daimler Truck im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie vor Erstbericht mit Gewinnen: Anleger fragen nach pinken Raketen statt Zahlen SpaceX-Aktie vor Erstbericht mit Gewinnen: Anleger fragen nach pinken Raketen statt Zahlen
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
8,19 EUR -1,04 EUR -11,27 %
STU
finanzen.net zero
Lufthansa jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 10,86 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

RBC Capital Markets

Lufthansa Sector Perform

11:26 Uhr
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,19 EUR -1,04 EUR -11,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Höhere Treibstoffkosten und die Auswirkungen von Streiks hätten das operative Ergebnis (Ebit) belastet, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die gesenkten Jahresprognosen machten allerdings keine weitere Senkung der Konsensschätzungen mehr nötig./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
8,29 €		 Abst. Kursziel*:
2,53%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
8,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,76%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

11:26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10:16 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
10:06 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:51 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Ziele wackeln Lufthansa-Aktie unter Druck: Flugkonzern kassiert Gewinn-Ausblick - droht jetzt ein Ergebnisrückgang? Lufthansa-Aktie unter Druck: Flugkonzern kassiert Gewinn-Ausblick - droht jetzt ein Ergebnisrückgang?
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Lufthansa
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Lufthansa verlieren zweistellig nach Zahlen - Chart eingetrübt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Hold'
dpa-afx ROUNDUP/Teures Kerosin: Lufthansa hält doch Gewinnrückgang für möglich
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Neutral'
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Lufthansa fallen zurück - 'schwaches Quartal'
Business Times Lufthansa warns 2026 profits could fall amid fuel price volatility
RTE.ie Lufthansa CEO says interest in TAP 'very strong'
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen