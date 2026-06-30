Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,86 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Höhere Treibstoffkosten und die Auswirkungen von Streiks hätten das operative Ergebnis (Ebit) belastet, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die gesenkten Jahresprognosen machten allerdings keine weitere Senkung der Konsensschätzungen mehr nötig./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
8,29 €
|Abst. Kursziel*:
2,53%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
8,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,76%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Lufthansa Market-Perform
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