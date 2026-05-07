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Marktkap. 9,86 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
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WKN 823212

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ISIN DE0008232125

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Symbol DLAKF

Barclays Capital

Lufthansa Underweight

08:01 Uhr
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,18 EUR -0,13 EUR -1,56%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den Analystenkonsens in den Schatten gestellt, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstagnachmittag. Möglich sei dies gewesen, weil höhere Treibstoffkosten erst verzögert wirkten, während der Krieg im März schon Sondergewinne durch höhere Ticketpreise eingebracht habe. Die Zuversicht, die Kraftstoffkosten aufzufangen, hält er aber für übertrieben. Sollte Frieden einkehren, dürften die Ticketerlöse wieder nachlassen. Sollte der Krieg weitergehen, dürfte dies am Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima nagen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Underweight

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
8,46 €		 Abst. Kursziel*:
-11,37%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
8,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,34%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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