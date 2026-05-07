Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,86 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den Analystenkonsens in den Schatten gestellt, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstagnachmittag. Möglich sei dies gewesen, weil höhere Treibstoffkosten erst verzögert wirkten, während der Krieg im März schon Sondergewinne durch höhere Ticketpreise eingebracht habe. Die Zuversicht, die Kraftstoffkosten aufzufangen, hält er aber für übertrieben. Sollte Frieden einkehren, dürften die Ticketerlöse wieder nachlassen. Sollte der Krieg weitergehen, dürfte dies am Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima nagen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Underweight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
8,46 €
|Abst. Kursziel*:
-11,37%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
8,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,34%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|08:01
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08:01
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets