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SMC Research

Blue Cap Kaufen

08:39 Uhr
Blue Cap Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Blue Cap AG
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Nach mehreren lukrativen Verkäufen ist dem Management von Blue Cap nach Darstellung von SMC-Research nun der erst große Zukauf gelungen. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die Transaktion als werterhöhend ein und hat sein Kursziel angehoben.

Das Management von Blue Cap habe laut SMC-Research nach mehreren lukrativen Verkäufen länger an dem ersten großen Zukauf gearbeitet, der nun gelungen und durchaus spektakulär ausgefallen sei. Mit der Janoschka AG gewinne die Beteiligungsgesellschaft ein neues Portfolioschwergewicht mit einem Umsatz von 90 Mio. Euro und einer überdurchschnittlichen Profitabilität hinzu.

Die EBITDA-Marge liege über dem favorisierten Korridor von 0 bis 5 Prozent, der für Übernahmen in der Regel anvisiert werde. Trotzdem sei das Unternehmen in einer Sondersituation, die noch erhebliche Produktivitätsverbesserungen erlaube. Insofern habe sich hier eine attraktive Opportunität geboten, die ein entsprechend großes Investment rechtfertige.

Die Analysten stufen den Deal als potenziell werterhöhend ein und haben ihn in ihr Modell überschlägig integriert. Damit habe sich ihr Kursziel von zuvor 27,70 auf 29,50 Euro erhöht. Die Aktie biete damit auch nach der zuletzt positiven Entwicklung ein attraktives Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent, was unverändert die Einstufung mit „Buy“ rechtfertige. Das Unternehmen kehre jetzt auch bei den operativen Portfoliozahlen klar auf den Wachstumskurs zurück, was bei dem Abbau der Unterbewertung hilfreich sein dürfte.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 8.5.2026 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.05.2026 um 18:10 Uhr fertiggestellt und am 08.05.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-08-SMC-Comment-Blue-Cap_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Blue Cap Kaufen

Unternehmen:
Blue Cap AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
29,50
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
18,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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