SMC Research

Blue Cap Kaufen

09:34 Uhr

In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld musste Blue Cap nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr zwar einen Umsatzrückgang hinnehmen, hat das operative Ergebnis aber dank eines erfolgreichen Kostenmanagements trotzdem gesteigert. Der Nettogewinn wird zudem von einem erfolgreichen Exit stark profitieren. SMC-Analyst Holger Steffen sieht das im Kurs nicht gewürdigt.

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld bleibe laut SMC-Research anspruchsvoll, aber Blue Cap steuere sehr solide durch diese turbulenten Zeiten. Im letzten Jahr sei der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten zwar wegen der Rahmenbedingungen um 4 Prozent auf 129,1 Mio. Euro zurückgegangen, aber ein ausgeprägter Fokus auf Kostenmanagement und Effizienzsteigerungen habe zugleich eine Verbesserung des bereinigten EBITDA von 7 Prozent auf 7,2 Mio. Euro ermöglicht. Damit habe sich die operative Marge von 4,9 auf 5,5 Prozent verbessert. Beide Resultate haben klar innerhalb der Guidance gelegen, die nach dem Verkauf von con-pearl auf einen Umsatz von 120 bis 140 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 5 bis 6 Prozent angepasst worden sei. Das Nettoergebnis sei noch nicht gemeldet worden, werde aber von dem sehr lukrativen Exit stark profitiert haben.

Für das laufende Jahr zeichne sich im Moment, auch wegen des Irankriegs, keine Besserung der Rahmenbedingungen ab, stattdessen setze der Konflikt die Lieferketten der Industrials-Beteiligungen unter Druck. Das Management gehe aber davon aus, dass die Probleme beherrschbar seien, und erwarte für 2026, wie im Vorjahr, wieder einen Umsatz von 120 bis 140 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 5 bis 6 Prozent. Eine hohe Priorität haben Akquisitionen, an denen weiterhin intensiv gearbeitet werde.

Die Analysten haben ihren Potenzialwert nach Zahlen und Ausblick aktualisiert und sehen ihn weiterhin bei rund 31,30 Euro. Damit biete schon allein der Bestand ein großes Aufwärtspotenzial, das derzeit zu einem hohen Prozentsatz durch die Nettoliquidität abgesichert sei. Und das Unternehmen habe es in der Vergangenheit immer wieder verstanden, mit der Transformation von neuen Beteiligungen eine substanzielle Wertsteigerung zu erzielen. Das ist in den SMC-Berechnungen noch nicht einkalkuliert und stelle mithin ein weiteres Upside-Potenzial dar. Daher sehen die Analysten das Urteil „Buy“ trotz der gesamtwirtschaftlichen Risiken weiter als absolut gerechtfertigt an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.03.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.03.2026 um 19:00 Uhr fertiggestellt und am 20.03.2026 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-20-SMC-Update-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images