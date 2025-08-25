SMC Research

Blue Cap

Nach Darstellung von SMC-Research hat Blue Cap das Nettoergebnis im ersten Halbjahr bereits deutlich verbessert, aber der Gewinn des zweiten Halbjahrs wird nach Angaben der Analysten wegen eines Beteiligungsverkaufs noch deutlich höher ausfallen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht weiter eine starke Unterbewertung und bekräftigt das Urteil „Buy“.

Blue Cap habe mit dem Halbjahresbericht die vorläufigen Sechsmonatszahlen bestätigt, die zwar einen Umsatzrückgang um 4 Prozent, zugleich aber auch eine deutliche Verbesserung des um Sondereffekte bereinigten EBITDA um 18 Prozent auf 8,9 Mio. Euro gezeigt hatten. Darüber hinaus seien signifikante positive Einmaleffekte aus einer Umfinanzierung bei der Beteiligung Transline angefallen, weswegen das Nettoergebnis sogar von -0,5 auf +6,7 Mio. Euro gestiegen sei.

Im Gesamtjahr werde der Nettogewinn noch erheblich höher ausfallen. Denn nach dem Stichtag sei dem Management der Verkauf der größten Beteiligung con-pearl gelungen. Ein Erlös im hohen zweistelligen Millionenbereich und ein Multiple von 15 auf das eingesetzte Kapital sprechen für einen kräftigen Gewinnbeitrag.

Die Analysten hatten diesen bereits in ihrem letzten Comment nach der Meldung des Verkaufs einkalkuliert. Nach der Veröffentlichung neuer NAV-Daten haben sie hier eine leichte Revision nach unten vorgenommen. Außerdem haben sie den Rückgang der Nettofinanzposition im ersten Halbjahr (vor dem Exit) neu berücksichtigt und den positiven Effekt aus der Schuldenrestrukturierung bei Transline erhöht. Ihr Kursziel sei damit von 32,80 auf 31,70 Euro etwas gesunken, zeige damit aber unverändert eine starke Unterbewertung. Nach wie vor gehen die Analysten davon aus, dass die Nettofinanzposition des Unternehmens über dem Börsenwert liege und dass das gesamte Portfolio aus fünf Mehrheitsbeteiligungen und einer Minderheitsbeteiligung in der Bewertung im Moment kein Niederschlag finde. Vor diesem Hintergrund bekräftigen die Analysten die Einstufung mit „Buy“.

