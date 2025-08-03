DAX 24.296 -0,1%ESt50 5.447 +0,2%Top 10 Crypto 15,93 +0,0%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.473 -1,2%Euro 1,1683 +0,2%Öl 66,07 -0,6%Gold 3.338 +0,2%
Top News
Intel: Softbank beteiligt sich mit 2 Mrd. USD und verweist auf Intels jahrzehntelange Führungsrolle Intel: Softbank beteiligt sich mit 2 Mrd. USD und verweist auf Intels jahrzehntelange Führungsrolle
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit? NVIDIA-Aktie im Blick: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit?
Blue Cap Aktie

18,50 EUR +0,40 EUR +2,21 %
STU
Marktkap. 82,1 Mio. EUR

KGV 5,38 Div. Rendite 4,09%
WKN A0JM2M

ISIN DE000A0JM2M1

SMC Research

Blue Cap Kaufen

08:34 Uhr
Blue Cap Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Blue Cap AG
18,50 EUR 0,40 EUR 2,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research hat Blue Cap eine große Beteiligung zu sehr lukrativen Konditionen verkauft, so dass nun allein das Nettofinanzvermögen den Börsenwert um 20 Prozent übersteigt, hinzu komme noch ein Beteiligungsvermögen mit einem geschätzten Potenzialwert von 47 Mio. Euro. SMC-Analyst Holger Steffen konstatiert eine starke Unterbewertung und bekräftigt sein „Buy“-Votum.

Blue Cap sei ein weiterer sehr lukrativer Exit gelungen, wobei die aktuelle Transaktion die beiden Verkäufe aus dem Vorjahr hinsichtlich des Erlöses und des Ertrages noch deutlich übertreffen dürfte. Mit der vereinbarten Veräußerung der größten Beteiligung con-pearl werde ein Gesamterlös im hohen zweistelligen Millionenbereich erzielt, aus dem sich – bezogen auf den Einstieg im Jahr 2019 – ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von 15x und ein IRR von 60 Prozent errechne. Das dokumentiere beispielhaft die erfolgreiche Transformationsarbeit, die das Management leiste.

Die Analysten kalkulieren jetzt mit einer Nettofinanzposition der Holding von rund 100 Mio. Euro. Allein diese liege damit um 20 Prozent über der aktuellen Marktkapitalisierung. Hinzu komme der Nettowert der Beteiligungen, den die Analysten auf rund 47 Mio. Euro taxieren.

Daraus leite sich ein neues Kursziel von 32,80 Euro ab, dass sich gegenüber ihrem letzten Update (31,80 Euro) etwas erhöht habe, da der Verkaufserlös für con-pearl über dem von ihnen zuvor unterstellten Wertbeitrag liege.

Die Zahlen dokumentieren eine anhaltend starke Unterbewertung von Blue Cap, die schon allein durch die Nettofinanzposition offensichtlich werde. Die Analysten bekräftigen daher ihre Einschätzung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2025 um 8:32 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.08.2025 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 19.08.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-19-SMC-Comment-Blue-Cap_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Blue Cap Kaufen

Unternehmen:
Blue Cap AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
32,80
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
18,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Blue Cap AG

08:34 Blue Cap Kaufen SMC Research
01.08.25 Blue Cap Kaufen SMC Research
31.07.25 Blue Cap kaufen Warburg Research
26.05.25 Blue Cap Kaufen SMC Research
21.05.25 Blue Cap kaufen Warburg Research
mehr Analysen

