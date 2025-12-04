DAX 24.027 +0,6%ESt50 5.743 +0,4%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,22 -0,2%Gold 4.222 +0,3%
BNP Paribas Aktie

76,43 EUR +0,86 EUR +1,14 %
STU
71,50 CHF +0,59 CHF +0,83 %
BRX
Marktkap. 81,96 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

RBC Capital Markets

BNP Paribas Outperform

11:56 Uhr
BNP Paribas Outperform
BNP Paribas S.A.
76,43 EUR 0,86 EUR 1,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
76,42 €		 Abst. Kursziel*:
17,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
76,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

11:56 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
25.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
