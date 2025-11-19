BNP Paribas Aktie
Marktkap. 73,61 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bank habe den Anlegern gesagt, was sie hören wollten, schrieb Jason Napier am Donnerstag anlässlich der neuen Ziele vom Kapitalmarkttag./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
77,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
70,31 €
|Abst. Kursziel*:
10,08%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
70,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|10:11
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG