08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas nach einer Roadshow mit dem Konzernchef Jean-Laurent Bonnafé mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Wie Analystin Flora Bocahut am Freitagnachmittag schrieb, wurde Zuversicht hinsichtlich der Erholung der Erträge der Sparte Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) signalisiert. Viel diskutiert worden sei auch über Verbesserungen im Corporate & Institutional Banking (CIB)./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:31 / GMT

