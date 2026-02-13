DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
BNP Paribas Aktie

Marktkap. 98,42 Mrd. EUR

KGV 7,85
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

Barclays Capital

BNP Paribas Equal Weight

08:01 Uhr
BNP Paribas Equal Weight
BNP Paribas S.A.
90,94 EUR 1,30 EUR 1,45%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas nach einer Roadshow mit dem Konzernchef Jean-Laurent Bonnafé mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Wie Analystin Flora Bocahut am Freitagnachmittag schrieb, wurde Zuversicht hinsichtlich der Erholung der Erträge der Sparte Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) signalisiert. Viel diskutiert worden sei auch über Verbesserungen im Corporate & Institutional Banking (CIB)./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
89,45 €		 Abst. Kursziel*:
6,20%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
90,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,46%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:01 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
05.02.26 BNP Paribas Buy UBS AG
mehr Analysen

