Marktkap. 98,42 Mrd. EUR

KGV 7,85
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

Deutsche Bank AG

BNP Paribas Hold

09:36 Uhr
BNP Paribas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 92 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Sharath Kumar in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die BNP habe zudem in puncto Kosten und Ausblick überzeugt./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Hold

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
91,38 €		 Abst. Kursziel*:
5,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
91,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,10%
Analyst Name:
Sharath Kumar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

