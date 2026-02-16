BNP Paribas Aktie
Marktkap. 98,42 Mrd. EURKGV 7,85
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 92 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Sharath Kumar in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die BNP habe zudem in puncto Kosten und Ausblick überzeugt./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Hold
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
91,38 €
|Abst. Kursziel*:
5,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
91,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,10%
|
Analyst Name:
Sharath Kumar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
