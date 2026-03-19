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Barclays Capital

EON SE Equal Weight

21:21 Uhr
EON SE Equal Weight
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E.ON SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon nach den Jahreszahlen europäischer Versorger von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Peter Crampton aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Bewertungsmodelle, was im Falle von Eon zu einem höheren Kursziel führe. Er bleibt für die Branchenwerte im Allgemeinen optimistisch, da die strukturellen Treiber und Bewertungen weiterhin intakt seien. Nach relativ starker Kursentwicklung in diesem Jahr biete sein Kursziel bei Eon aber nicht mehr viel Potenzial./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Equal Weight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
18,25 €		 Abst. Kursziel*:
4,14%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
18,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,54%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

21:21 E.ON Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 E.ON Verkaufen DZ BANK
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