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Deutsche Bank AG

EON SE Buy

11:16 Uhr
EON SE Buy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,5 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Brand rechnet mit einem soliden ersten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai schrieb. Der Überschuss dürfte 2 Prozent gestiegen sein./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,61 €		 Abst. Kursziel*:
10,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,68%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

11:16 E.ON Buy Deutsche Bank AG
08:46 E.ON Equal Weight Barclays Capital
08:46 E.ON Market-Perform Bernstein Research
08:11 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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