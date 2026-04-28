Deutsche Bank AG

EON SE Buy

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,5 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Brand rechnet mit einem soliden ersten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai schrieb. Der Überschuss dürfte 2 Prozent gestiegen sein./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON