E.ON Aktie
Marktkap. 48,89 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern sei auf gutem Weg, die diesjährigen Ziele zu erfüllen oder sogar zu übertreffen, schrieb Analyst Peter Crampton am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit soliden Ergebnissen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Equal Weight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
18,97 €
|Abst. Kursziel*:
0,18%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
18,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,60%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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