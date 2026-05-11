ASOS Aktie

2,59 EUR -0,05 EUR -1,89 %
STU
2,59 EUR -0,11 EUR -3,90 %
HAML
Marktkap. 300,2 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

Deutsche Bank AG

ASOS Buy

12:51 Uhr
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 375 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Logistikzentrums in Lichfield reduziere die Schuldenlast des Onlinehändlers weiter, schrieb Adam Cochrane in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS Buy

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,46 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,37 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

12:51 ASOS Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 ASOS Neutral UBS AG
24.04.26 ASOS Neutral UBS AG
23.04.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu ASOS plc

dpa-afx Logistikverkauf Kurssprung bei ASOS-Aktie wegen Verkauf von Logistikzentrum Kurssprung bei ASOS-Aktie wegen Verkauf von Logistikzentrum
finanzen.net Experten sehen bei ASOS-Aktie Potenzial
finanzen.net Wie Experten die ASOS-Aktie im Januar einstuften
finanzen.net November 2025: Analysten sehen Potenzial bei ASOS-Aktie
finanzen.net So schätzen Analysten die ASOS-Aktie ein
finanzen.net September 2025: So schätzen Experten die ASOS-Aktie ein
finanzen.net Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ASOS-Aktie
finanzen.net Wie Experten die ASOS-Aktie im Mai einstuften
BBC Asos demands £7m from US as firms rush to claim tariff refunds
RTE.ie Mike Ashley's Frasers becomes top investor in ASOS
BBC Asos co-founder dies after Thailand apartment block fall
Financial Times Directors’ Deals: Barker keeps the faith at struggling Asos
Financial Times Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties
RTE.ie ASOS warns on revenue miss, shares tumble 11%
Financial Times FTSE 250 outcast Asos falls out of fashion in more ways than one
