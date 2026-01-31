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ISIN GB0030927254

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Symbol ASOMF

UBS AG

ASOS Neutral

12:36 Uhr
ASOS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 240 auf 250 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Textilhändler gebe es positive Signale, schrieb Yashraj Rajani am Dienstagabend. Hinter einer Erholung stehe aber immer noch ein Fragezeichen. Das Unternehmen habe eine nachhaltige Umsatzwende nötig./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Neutral

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,63 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:36 ASOS Neutral UBS AG
24.04.26 ASOS Neutral UBS AG
23.04.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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