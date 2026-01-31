ASOS Aktie
Marktkap. 368,78 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 240 auf 250 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Textilhändler gebe es positive Signale, schrieb Yashraj Rajani am Dienstagabend. Hinter einer Erholung stehe aber immer noch ein Fragezeichen. Das Unternehmen habe eine nachhaltige Umsatzwende nötig./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Neutral
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,63 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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