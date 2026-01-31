UBS AG

ASOS Neutral

12:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 240 auf 250 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Textilhändler gebe es positive Signale, schrieb Yashraj Rajani am Dienstagabend. Hinter einer Erholung stehe aber immer noch ein Fragezeichen. Das Unternehmen habe eine nachhaltige Umsatzwende nötig./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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