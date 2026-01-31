ASOS Aktie

2,64 EUR +0,05 EUR +1,73 %
STU
2,61 EUR +0,01 EUR +0,19 %
HAML
Marktkap. 311,91 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

RBC Capital Markets

ASOS Sector Perform

12:16 Uhr
ASOS Sector Perform
ASOS plc
2,64 EUR 0,05 EUR 1,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Ein zentrales Problem für die europäischen Bekleidungshändler im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seien mögliche Auswirkungen auf die Frachtkosten und den Warenfluss, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings machten die Frachtkosten nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten aus. Zumindest für größere Akteure wie Inditex und Next scheine die aktuelle Situation beherrschbar zu sein./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS Sector Perform

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
2,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
2,39 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

12:16 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
26.03.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
09.02.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASOS plc

