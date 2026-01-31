ASOS Aktie
Marktkap. 330,67 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Der Online-Modehändler mache weiterhin Fortschritte auf dem Weg zur dritten Phase seiner Sanierungsmaßnahmen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Umsatzentwicklung liege, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,75 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,36 £
|Abst. Kursziel*:
58,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|09.02.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Neutral
|UBS AG
