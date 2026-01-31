NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des ersten Geschäftshalbjahres habe den Erwartungen entsprochen und die Jahresziele habe der Modekonzern bestätigt, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASOS Sector Perform
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
2,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
2,56 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,23 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
