AstraZeneca Aktie

157,40 EUR -2,50 EUR -1,56 %
158,20 EUR -1,95 EUR -1,22 %
Marktkap. 242,62 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

Bernstein Research

AstraZeneca Outperform

08:11 Uhr
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 20500 auf 18600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer insgesamt verringerten Marktbewertung der Vergleichgruppe. Insgesamt blickt er weiter positiv auf den Pharmakonzern. Es gebe zahlreiche Kurstreiber und die Aktie sei vernünftig bewertet./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
186,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
156,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:11 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.05.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
29.04.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

