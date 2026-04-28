AstraZeneca Aktie
Marktkap. 249,95 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Umsatz und Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns lägen jeweils zwei Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er attestierte den Briten einen ordentlichen Jahresstart./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
165,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
158,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
166,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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