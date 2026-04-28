DAX 24.023 +0,0%ESt50 5.827 -0,2%MSCI World 4.612 -0,1%Top 10 Crypto 9,9695 +3,2%Nas 24.664 -0,9%Bitcoin 66.409 +1,9%Euro 1,1702 -0,1%Öl 114,4 +2,9%Gold 4.567 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 adidas A1EWWW Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX stabil -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Deutsche Börse-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet Deutsche Börse-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Buy-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG Buy-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
156,90 EUR -2,70 EUR -1,69 %
STU
157,45 EUR -3,15 EUR -1,96 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 249,95 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

12:31 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
156,90 EUR -2,70 EUR -1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Umsatz und Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns lägen jeweils zwei Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er attestierte den Briten einen ordentlichen Jahresstart./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
165,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
158,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

23.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 AstraZeneca Buy UBS AG
10.04.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Vormittag ins Minus
dpa-afx Astrazeneca überrascht im ersten Quartal positiv - Jahresprognose bestätigt
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Ausblick: AstraZeneca stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Zacks Insights Into Astrazeneca (AZN) Q1: Wall Street Projections for Key Metrics
Zacks Astrazeneca (AZN) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
Zacks Astrazeneca (AZN) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Zacks Are Medical Stocks Lagging AstraZeneca (AZN) This Year?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights AstraZeneca, HSBC, Walt Disney, Oak Valley Bancorp and BV Financial
Zacks Top Research Reports for AstraZeneca, HSBC & Walt Disney
Zacks Astrazeneca (AZN) Rises Higher Than Market: Key Facts
Benzinga AstraZeneca Scores Pediatric Win While Adult Trial Falls Short In Rare Bone Disease
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen