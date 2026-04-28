Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

12:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Umsatz und Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns lägen jeweils zwei Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er attestierte den Briten einen ordentlichen Jahresstart./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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