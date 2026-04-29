AstraZeneca Aktie
Marktkap. 248,92 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Qualität der Zahlen sei allerdings höchst uneinheitlich./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca Sell
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
115,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
160,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
166,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|13:36
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
