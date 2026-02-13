DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade
SAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren SAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren
AstraZeneca Aktie

172,50 EUR -1,15 EUR -0,66 %
STU
205,55 USD +1,03 USD +0,50 %
NYSE
Marktkap. 269,77 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

11:51 Uhr
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
172,50 EUR -1,15 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Das maue vierte Quartal der Briten sei durch einen soliden Ausblick auf 2026 gerettet worden, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Nach seiner jüngsten Analyse der Forschungspipeline änderte er kaum etwas an seinen Schätzungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
172,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:51 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.02.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.02.26 AstraZeneca Halten DZ BANK
11.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11.02.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit Verlusten
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Nachmittag stärker
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt zurück
Benzinga Big Deal, Bigger Doubts: CSPC Slides After $18.5B Pact With AstraZeneca
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In AstraZeneca 5 Years Ago Would Be Worth Today
Financial Times How AstraZeneca shot for the moon — and hit
Financial Times China charges former AstraZeneca executive
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around AstraZeneca PLC?
Benzinga AstraZeneca Cancer Portfolio Dominates Sales With Massive Double Digit Growth
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Astrazeneca (AZN) Q4 Earnings
Business Times AstraZeneca forecasts growth in 2026 as it builds drug pipeline
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen