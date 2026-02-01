Ulta Beauty-Analyse: Warum Eitelkeit die beste Rendite liefert

Rendite mit Lippenstift

Eitelkeit stirbt nie. Während die Welt vor KI zittert, macht Ulta Beauty Kasse. 30 % Plus in sechs Monaten sind erst der Anfang. Analysten peilen 790 Dollar an. Das Geheimnis? 46 Millionen loyale Fans und ein KGV von 24 - historisch ein echtes Schnäppchen. Wer auf Stabilität und 11 % Gewinnwachstum setzt, kommt an diesem Riesen vielleicht kaum vorbei.

Vergiss die Untergangsszenarien für den Einzelhandel. Während die Welt über geopolitische Spannungen, extremes Wetter und die Bedrohung durch künstliche Intelligenz diskutiert, gibt es eine Konstante: Die Menschen wollen gut aussehen. Und genau hier kommt Ulta Beauty ins Spiel. Der US-Kosmetikriese hat sich nach der Pandemie nicht nur behauptet, sondern ist zum Kraftpaket im Depot gereift.

Du suchst Stabilität und Wachstum in einem volatilen Marktumfeld? Dann solltest du dir die Zahlen von Ulta genauer ansehen. Der Konzern hat in den letzten sechs Monaten eine Rallye von 30 % hingelegt, aber Analysten von Raymond James sehen das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Ihr Kursziel: 790 US-Dollar. Das wäre ein sattes Plus von rund 15 % zum aktuellen Kurs von etwa 689 US-Dollar.

Die Zahlen lügen nicht: Ein Turnaround bei den Gewinnen

Lass uns über die harten Fakten sprechen. Nachdem der Gewinn je Aktie (EPS) im Geschäftsjahr 2025 noch um fast 3 % zurückging, deutet alles auf einen mehrjährigen Aufschwung hin.

Für das gerade abgeschlossene Fiskaljahr 2026 wird ein leichter Anstieg des EPS auf 25,59 US-Dollar erwartet. Doch der eigentliche Turbo zündet jetzt: Im laufenden Jahr soll der Gewinn um über 11 % auf 28,50 US-Dollar pro Aktie nach oben schießen.

Was Ulta besonders attraktiv macht, ist die Bewertung. Aktuell wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24 gehandelt. Das ist im historischen Vergleich fast schon ein Schnapper: In den letzten fünf Jahren lag das durchschnittliche KGV bei 33. Du kaufst hier also Qualität unter dem historischen Preisniveau.

Der Burggraben: 46 Millionen treue Seelen

Was macht Ulta so stark? Es ist das Geschäftsmodell im sogenannten "Masstige"-Bereich. Dieser Begriff beschreibt Produkte, die luxuriös wirken (Prestige), aber für die breite Masse erschwinglich bleiben (Mass Market). Ulta beherrscht diesen Spagat perfekt.

Hier sind die drei Säulen des Erfolgs:

Das Loyalitätsprogramm: Mit über 46 Millionen Mitgliedern verfügt Ulta über eine Datenmacht, um die sie viele beneiden. Diese Kunden sind für sagenhafte 95 % des Umsatzes verantwortlich.

Mit über verfügt Ulta über eine Datenmacht, um die sie viele beneiden. Diese Kunden sind für sagenhafte 95 % des Umsatzes verantwortlich. Abo-Modelle: Mit dem "Replenish & Save"-Programm bindet Ulta Kunden langfristig. Man bekommt Rabatt und kostenlosen Versand für regelmäßige Käufe - ähnlich wie bei Amazon.

Mit dem "Replenish & Save"-Programm bindet Ulta Kunden langfristig. Man bekommt Rabatt und kostenlosen Versand für regelmäßige Käufe - ähnlich wie bei Amazon. Neue Zielgruppen: Die "Generation Alpha" und Männer entdecken die Hautpflege für sich. Ein massiver Wachstumsmarkt, der vor zehn Jahren noch undenkbar war.

Wettbewerb und Ausblick: Sekt statt Selters

Natürlich gibt es Risiken. Die Inflation nagt an der Kaufkraft, und Konkurrenten wie Sephora schlafen nicht. Doch Ulta hat reagiert: Massive Investitionen in die digitale Infrastruktur und exklusive Marken sichern die Marktstellung.

Interessant ist auch die Loslösung von Target. Während andere Einzelhändler schwächeln, steht Ulta auf eigenen Beinen. Die Bruttomarge hält sich stabil knapp unter der 40-Prozent-Marke. Das zeugt von Preismacht und Effizienz.

Fazit: Ein Schnapper mit Substanz

Ulta Beauty ist kein spekulativer Zock, sondern ein "Best-in-Class"-Einzelhändler mit hoher Kapitalrendite. Wenn das Geld aus den überhitzten Tech-Riesen abfließt, sind solide Konsumwerte wie Ulta die ersten Profiteure. Die Aktie bietet dir Stabilität und das Potenzial für zweistellige Gewinnsteigerungen.

