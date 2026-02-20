ArcelorMittal Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 39 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Das Kursziel für ArcelorMittal erhöhte er wegen besserer Cashflow-Annahmen und höheren Bewertungen indischer Konkurrenten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
