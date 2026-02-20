DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 8,1360 -2,2%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 55.770 -2,4%Euro 1,1758 -0,1%Öl 70,97 -1,0%Gold 5.136 +0,6%
ArcelorMittal Aktie

54,90 EUR -0,22 EUR -0,40 %
STU
54,78 EUR +0,30 EUR +0,55 %
ASX
Marktkap. 41,67 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,30%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

Barclays Capital

ArcelorMittal Equal Weight

08:36 Uhr
ArcelorMittal Equal Weight
ArcelorMittal
54,90 EUR -0,22 EUR -0,40%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 39 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Das Kursziel für ArcelorMittal erhöhte er wegen besserer Cashflow-Annahmen und höheren Bewertungen indischer Konkurrenten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
55,30 €		 Abst. Kursziel*:
-18,63%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
54,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,03%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

08:36 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 62 Euro
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ArcelorMittal-Aktie fester: Q4-Zahlen besser als erwartet
dpa-afx ArcelorMittal schließt 2025 durchwachsen ab
dpa-afx Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal profitieren: Rückenwind durch Metallpreissprung
finanzen.net Was Analysten von der ArcelorMittal-Aktie erwarten
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
