ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 37,04 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 35,40 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Jones am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Luxemburger erwarteten 2026 eine steigende Rohstoffnachfrage./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
48,37 €
|Abst. Kursziel*:
-26,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
47,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,13%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|12:36
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|12:36
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|12:36
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.