ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 32,01 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 28 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitrügen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
42,12 €
|Abst. Kursziel*:
-7,41%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
41,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,77%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
