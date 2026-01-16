DAX 25.011 -1,1%ESt50 5.940 -1,5%MSCI World 4.508 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.015 -0,8%Euro 1,1628 +0,4%Öl 63,71 -0,8%Gold 4.670 +1,6%
ArcelorMittal Aktie

41,83 EUR -0,08 EUR -0,19 %
38,77 CHF -0,23 CHF -0,59 %
Marktkap. 32,01 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

Barclays Capital

ArcelorMittal Equal Weight

12:36 Uhr
ArcelorMittal Equal Weight
ArcelorMittal
41,83 EUR -0,08 EUR -0,19%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 28 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitrügen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
42,12 €		 Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
41,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,77%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

12:36 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
13.01.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Stahlwerte im Aufwind: thyssenkrupp und Salzgitter stark - Aurubis erreicht Rekordhoch
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net ArcelorMittal-Aktie: Was Analysten von ArcelorMittal erwarten
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
