DAX leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Evonik Aktie

Marktkap. 7,39 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
UBS AG

Evonik Neutral

14:46 Uhr
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik Neutral

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,60 €		 Abst. Kursziel*:
-16,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
15,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,51%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

14:46 Evonik Neutral UBS AG
12.02.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Evonik Halten DZ BANK
10.02.26 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik gewinnt am Mittwochmittag
finanzen.net MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik am Vormittag fester
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
TraderFox Stocks in Action: Evonik, Symrise, AIXTRON, Rheinmetall und Nordex.
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
