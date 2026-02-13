McDonalds Aktie
Marktkap. 196,57 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal von 360 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Restaurantkette habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Freitag. Positiv sei insbesondere das starke Wachstum des Heimatmarktes. Der Konzern setze auf Produktinnovationen und auf ein attraktives "Preis-Leistungs-Verhältnis", um weiterhin den Geschmack der Kunden zu treffen. Das sei die richtige Strategie. Die geplanten Expansionspläne helfen der Expertin zufolge, die Marktanteile weiter zu steigern. Zudem sollte die Marge im Branchenvergleich attraktiv bleiben./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:40 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Kaufen
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 327,58
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 327,48
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 337,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|12:51
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
