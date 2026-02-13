DAX 24.922 +0,0%ESt50 6.004 +0,3%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.808 +1,5%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,91 +0,3%Gold 5.002 -0,8%
McDonalds Aktie

276,40 EUR +0,75 EUR +0,27 %
STU
327,48 USD -0,18 USD -0,05 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 196,57 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958

ISIN US5801351017

Symbol MCD

DZ BANK

McDonalds Kaufen

12:51 Uhr
McDonalds Kaufen
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
276,40 EUR 0,75 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal von 360 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Restaurantkette habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Freitag. Positiv sei insbesondere das starke Wachstum des Heimatmarktes. Der Konzern setze auf Produktinnovationen und auf ein attraktives "Preis-Leistungs-Verhältnis", um weiterhin den Geschmack der Kunden zu treffen. Das sei die richtige Strategie. Die geplanten Expansionspläne helfen der Expertin zufolge, die Marktanteile weiter zu steigern. Zudem sollte die Marge im Branchenvergleich attraktiv bleiben./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:40 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

