McDonalds Aktie

271,30 EUR -0,60 EUR -0,22 %
322,38 USD -0,84 USD -0,26 %
Marktkap. 195,45 Mrd. EUR

KGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958

ISIN US5801351017

Symbol MCD

RBC Capital Markets

McDonalds Sector Perform

08:11 Uhr
McDonald's Corp.
271,30 EUR -0,60 EUR -0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 320 auf 330 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalszahlen seien angesichts der hohen Messlatte solide ausgefallen, schrieb Logan Reich am Donnerstag. Der Ausblick der Burgerkette auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 323,21		 Abst. Kursziel*:
2,10%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 322,38		 Abst. Kursziel aktuell:
2,36%
Analyst Name:
Logan Reich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 333,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

08:11 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 McDonalds Kaufen DZ BANK
06.11.25 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 McDonalds Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu McDonald's Corp.

dpa-afx Wachstumsschub McDonald's-Aktie stabil: 5-Dollar-Menüs befeuern US-Wachstum und schlagen Analysten-Prognosen McDonald's-Aktie stabil: 5-Dollar-Menüs befeuern US-Wachstum und schlagen Analysten-Prognosen
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochabend mit Einbußen
finanzen.net McDonalds Aktie News: Anleger schicken McDonalds am Mittwochnachmittag ins Minus
finanzen.net Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BNP Paribas Coca-Cola, McDonald’s, Gilead Sciences, Coinbase, DAX und Euro - Charttechnik mit Harald Weygand
WH SelfInvest Dow über 50.000! DAX schwankt, Bitcoin-Reversal & Gold-Rally – was jetzt bei Aktien zählt
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Plus
finanzen.net Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient
Benzinga Jeff Bezos Denies Advising Gen Z To Flip Burgers Or Slog It At Real World Jobs Like Palantir, But Elon Musk Says Trump &#39;Worked&#39; At McDonalds
PR Newswire Serving Holidays with a Side of Chaos: Dr. Seuss's The Grinch Meal Is Coming to McDonald's
PR Newswire McDONALD'S REPORTS THIRD QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 5%
PR Newswire McDONALD'S REPORTS SECOND QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
RTE.ie Stalled McDonalds expansion continues
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
