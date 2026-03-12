DAX 23.365 -1,0%ESt50 5.694 -1,0%MSCI World 4.346 -0,4%Top 10 Crypto 9,4910 +3,6%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.448 +2,0%Euro 1,1437 -0,7%Öl 102,5 +0,7%Gold 5.064 -0,6%
Zalando Aktie

Zalando Aktien-Sparplan
22,94 EUR +0,62 EUR +2,78 %
STU
Marktkap. 5,22 Mrd. EUR

KGV 31,47
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Barclays Capital

Zalando Overweight

08:01 Uhr
Zalando Overweight
Zalando
22,94 EUR 0,62 EUR 2,78%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts ist nach der soliden Bilanz des Onlinehändlers noch überzeugter von ihrer Empfehlung, wie sie am Donnerstagabend schrieb. Der Wachstumstrend verbessere sich und die Synergien mit About You seien größer als erwartet. Zudem lobte sie die klarere KI-Perspektive./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Overweight

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,08 €		 Abst. Kursziel*:
67,57%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:01 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Zalando Overweight Barclays Capital
12.03.26 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Zalando Overweight Barclays Capital
12.03.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

