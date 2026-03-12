Zalando Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts ist nach der soliden Bilanz des Onlinehändlers noch überzeugter von ihrer Empfehlung, wie sie am Donnerstagabend schrieb. Der Wachstumstrend verbessere sich und die Synergien mit About You seien größer als erwartet. Zudem lobte sie die klarere KI-Perspektive./ag/gl
