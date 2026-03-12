Barclays Capital

Brenntag SE Equal Weight

08:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Auf der Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen habe der Chemikalienhändler eine weitgehende Akzeptanz der Kunden für höhere Preise nach der Eskalation des Nahostkonflikts konstatiert, schrieb Anil Shenoy in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Zudem habe der neue Chef betont, der Fokus müsse sich nun von Brutto- zu Nettoeinsparungen verschieben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag