Brenntag Aktie
Marktkap. 7,09 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Auf der Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen habe der Chemikalienhändler eine weitgehende Akzeptanz der Kunden für höhere Preise nach der Eskalation des Nahostkonflikts konstatiert, schrieb Anil Shenoy in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Zudem habe der neue Chef betont, der Fokus müsse sich nun von Brutto- zu Nettoeinsparungen verschieben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Equal Weight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
49,57 €
|Abst. Kursziel*:
-15,27%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
48,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,21%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
