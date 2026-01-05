Brenntag Aktie
Marktkap. 7,16 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Brenntag von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 50 Euro gesenkt. Die Aktien des Chemikalienhändlers erschienen angesichts ihrer niedrigen Bewertungskennzahlen günstig, sie sehe in puncto organische Geschäftserholung aber noch kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Annelies Vermeulen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem laste der zunehmende Wettbewerb aus China auf den Kursen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Morgan Stanley
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
47,97 €
|Abst. Kursziel*:
4,23%
|Rating vorher:
Equal-weight
|Kurs aktuell:
48,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
|
Analyst Name:
Annelies Vermeulen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
