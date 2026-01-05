DAX 24.961 +0,4%ESt50 5.919 -0,1%MSCI World 4.486 +0,2%Top 10 Crypto 12,65 +0,6%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.141 +0,0%Euro 1,1705 -0,2%Öl 62,09 +0,5%Gold 4.464 +0,4%
Brenntag Aktie

48,20 EUR -1,35 EUR -2,72 %
STU
Marktkap. 7,16 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Morgan Stanley

Brenntag SE Underweight

13:41 Uhr
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
48,20 EUR -1,35 EUR -2,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Brenntag von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 50 Euro gesenkt. Die Aktien des Chemikalienhändlers erschienen angesichts ihrer niedrigen Bewertungskennzahlen günstig, sie sehe in puncto organische Geschäftserholung aber noch kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Annelies Vermeulen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem laste der zunehmende Wettbewerb aus China auf den Kursen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Underweight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
47,97 €		 Abst. Kursziel*:
4,23%
Rating vorher:
Equal-weight		 Kurs aktuell:
48,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
Analyst Name:
Annelies Vermeulen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

13:41 Brenntag Underweight Morgan Stanley
18.12.25 Brenntag Buy Warburg Research
12.12.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

Brenntag SE