Brenntag Aktie
Marktkap. 7,88 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 69 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem schwachen Quartalsbericht und angesichts der bestehenden Unsicherheiten habe er seine Schätzungen für den Chemikalienhändler gekappt, schrieb Christian Cohrs in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Wegen der insgesamt drei Veränderungen auf Führungspositionen erwarte er bis zum Jahresende keine größeren strategischen Neuigkeiten oder Initiativen. Brenntag sei aber in einer sehr guten Marktposition und die Bewertung attraktiv./rob/gl/edh
Zusammenfassung: Brenntag Buy
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,96 €
|Abst. Kursziel*:
16,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
