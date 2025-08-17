DAX 24.416 +0,4%ESt50 5.475 +0,7%Top 10 Crypto 16,05 +0,7%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.855 -0,8%Euro 1,1676 +0,1%Öl 65,92 -0,8%Gold 3.338 +0,2%
Brenntag Aktie

54,94 EUR +1,12 EUR +2,08 %
STU
Marktkap. 7,88 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Warburg Research

Brenntag SE Buy

10:56 Uhr
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
54,94 EUR 1,12 EUR 2,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 69 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem schwachen Quartalsbericht und angesichts der bestehenden Unsicherheiten habe er seine Schätzungen für den Chemikalienhändler gekappt, schrieb Christian Cohrs in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Wegen der insgesamt drei Veränderungen auf Führungspositionen erwarte er bis zum Jahresende keine größeren strategischen Neuigkeiten oder Initiativen. Brenntag sei aber in einer sehr guten Marktposition und die Bewertung attraktiv./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,96 €		 Abst. Kursziel*:
16,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

10:56 Brenntag Buy Warburg Research
18.08.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
18.08.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

