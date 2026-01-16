Brenntag Aktie
Marktkap. 7,27 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumen, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Brenntag Equal Weight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
52,38 €
|Abst. Kursziel*:
-19,82%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
50,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,40%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
