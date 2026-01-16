DAX 25.297 -0,2%ESt50 6.029 -0,2%MSCI World 4.515 -0,1%Top 10 Crypto 12,97 +1,8%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 81.907 +0,0%Euro 1,1595 +0,0%Öl 64,13 +0,4%Gold 4.595 %
Brenntag Aktie

50,24 EUR -2,04 EUR -3,90 %
STU
Marktkap. 7,27 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Barclays Capital

Brenntag SE Equal Weight

16.01.26
Brenntag SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
50,24 EUR -2,04 EUR -3,90%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumen, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Equal Weight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
52,38 €		 Abst. Kursziel*:
-19,82%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
50,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,40%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

