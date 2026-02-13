DAX 24.851 -0,3%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,1%Öl 68,18 +0,7%Gold 4.990 -1,1%
Brenntag Aktie

Brenntag Aktien-Sparplan
57,08 EUR -1,10 EUR -1,89 %
STU
Marktkap. 8,41 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

UBS AG

Brenntag SE Sell

14:46 Uhr
Brenntag SE Sell
Brenntag SE
57,08 EUR -1,10 EUR -1,89%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Sell

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
57,88 €		 Abst. Kursziel*:
-27,44%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
57,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,42%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

14:46 Brenntag Sell UBS AG
03.02.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Brenntag Underweight Morgan Stanley
mehr Analysen

