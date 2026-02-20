Ausblick: HP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HP gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.
Werte in diesem Artikel
HP lässt sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HP die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass HP im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,767 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,590 USD je Aktie gewesen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent auf 13,94 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,65 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,62 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 55,33 Milliarden USD waren.
