Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag nach den Zahlen. Der Triebwerkhersteller dürfte allerdings auf der "Strafbank" bleiben, bis sich die Probleme mit den GTF-Turbinen normalisiert hätten./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:46 / UTC

Bildquellen: MTU Aero Engines