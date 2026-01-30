MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 21,38 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag nach den Zahlen. Der Triebwerkhersteller dürfte allerdings auf der "Strafbank" bleiben, bis sich die Probleme mit den GTF-Turbinen normalisiert hätten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
446,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
378,60 €
|Abst. Kursziel*:
17,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
373,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,44%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
426,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|11:11
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|10:26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
