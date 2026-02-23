Enel Aktie
Marktkap. 98,5 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag der Italiener sei stark gewesen, schrieb James Brand in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das avisierte Gewinnwachstum sei höher als gedacht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Hold
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,84 €
|Abst. Kursziel*:
-13,61%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,57%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
