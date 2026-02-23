DAX 24.889 -0,4%ESt50 6.087 -0,5%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1600 -3,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.758 -1,8%Euro 1,1786 +0,0%Öl 71,68 +0,3%Gold 5.177 -1,0%
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx im Fokus
Top News
KI-Kater an den Börsen: Aktien von Alibaba, Tencent & Co. geraten unter Druck KI-Kater an den Börsen: Aktien von Alibaba, Tencent & Co. geraten unter Druck
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Enel Aktie

9,84 EUR +0,16 EUR +1,67 %
STU
8,98 CHF +0,18 CHF +2,06 %
BRX
Marktkap. 98,5 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Deutsche Bank AG

Enel Hold

09:36 Uhr
Enel Hold
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,84 EUR 0,16 EUR 1,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag der Italiener sei stark gewesen, schrieb James Brand in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das avisierte Gewinnwachstum sei höher als gedacht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Hold

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,84 €		 Abst. Kursziel*:
-13,61%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,57%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

09:36 Enel Hold Deutsche Bank AG
23.02.26 Enel Kaufen DZ BANK
23.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
23.02.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
23.02.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

dpa-afx Schwieriges Marktumfeld Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten - Anthropic-Vorstoß hemmt ebenso Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten - Anthropic-Vorstoß hemmt ebenso
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10,90 Euro - 'Kaufen'
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben
Dow Jones Enel-Aktie stärker: Milliarden-Investitionen für mehr Rendite
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Plus
reNEWS Enel lifts investment to €53bn for 2026-28 plan
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
