Enel Aktie

8,83 EUR -0,17 EUR -1,90 %
STU
8,15 CHF -0,19 CHF -2,28 %
BRX
Marktkap. 92,22 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

RBC Capital Markets

Enel Underperform

08:31 Uhr
Enel Underperform
Enel S.p.A.
8,83 EUR -0,17 EUR -1,90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Enel vor allem aus Bewertungsgründen von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich von 7,80 auf 8,00 Euro angehoben. Schwer lasteten auf dem italienischen Versorger regulatorische Unsicherheiten am Heimatmarkt und Brasilien. Die mögliche Erhöhung der regulatorischen Vermögensbasis (RAB) könnte um eine Milliarde Euro unter den Markterwartungen für die Verlängerung der italienischen Konzession liegen, schrieb Fernando Garcia in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Zudem sieht der Analyst erhebliche Verlängerungsrisiken für die Konzession in Sao Paulo. Er senkte auch sein Anlageurteil für die spanische Tochter Endesa auf "Underperform", da er deren hohe Margen als nicht nachhaltig erachtet und die Bewertung der Aktie für mehr als ausgereizt hält./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:47 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Enel S.p.A.

08:31 Enel Underperform RBC Capital Markets
14.11.25 Enel Kaufen DZ BANK
14.11.25 Enel Buy UBS AG
14.11.25 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

