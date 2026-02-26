DAX 25.338 +0,2%ESt50 6.158 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5200 -1,0%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.868 -2,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 72,32 +2,0%Gold 5.186 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichtem Plus -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Block-Aktie im Turbomodus: CEO Jack Dorsey setzt künftig auf KI statt Menschen - Tausende müssen gehen Block-Aktie im Turbomodus: CEO Jack Dorsey setzt künftig auf KI statt Menschen - Tausende müssen gehen
AIXTRON-Aktie springt hoch: Jefferies hebt Kursziel an - auch JPMorgan wird optimistischer AIXTRON-Aktie springt hoch: Jefferies hebt Kursziel an - auch JPMorgan wird optimistischer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
186,62 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
169,28 CHF -0,19 CHF -0,11 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 145,23 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

12:41 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
186,62 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus habe auf der Triebwerksversorgung, dem mittelfristigen Potenzial und den Chancen im Rüstungsgeschäft gelegen, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
186,06 €		 Abst. Kursziel*:
20,93%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
186,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,57%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

12:41 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.02.26 Airbus Overweight Barclays Capital
23.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.02.26 Airbus Outperform Bernstein Research
23.02.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Papier unter der Lupe RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie
finanzen.net Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Mittag in Rot
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Vormittag im Minusbereich
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel im Plus
Financial Times Ex-Airbus chief says German decision to work with France on fighter jet a ‘mistake’
MarketWatch Airbus can’t get enough engines. The stock is falling.
Financial Times Airbus blames engine supplier Pratt & Whitney as it trims output target
Business Times Airbus softens output goal amid Pratt & Whitney engine delays
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Full-Year (FY) 2025 results
Business Times Airbus wins major order for A350 widebody jets from Air Canada
Benzinga Peter Thiel&#39;s Palantir Extends Partnership With Boeing Rival Airbus
Business Times China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen