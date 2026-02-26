Airbus Aktie
Marktkap. 145,23 Mrd. EURKGV 30,00
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus habe auf der Triebwerksversorgung, dem mittelfristigen Potenzial und den Chancen im Rüstungsgeschäft gelegen, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
186,06 €
|Abst. Kursziel*:
20,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
186,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,57%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|12:41
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
