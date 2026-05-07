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RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

08:01 Uhr
Airbus SE Outperform
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Airbus SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die im April ausgelieferten 67 Maschinen bedeuteten mit einem 20-prozentigen Plus einen starken Start des Flugzeugbauers ins zweite Quartal, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Mit den 28 Bestellungen im vergangenen Monat sehe der Auftragsbestand robust aus./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
183,92 €		 Abst. Kursziel*:
8,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
180,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,67%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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