Airbus Aktie
Marktkap. 130,33 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei die Diskrepanz zwischen Produktion und Auslieferungen im ersten Quartal plausibel erklärt worden, schrieb Milene Kerner am Dienstagabend. Die temporären Probleme seien inzwischen gelöst. Nun sei mehr Tempo in den Auslieferungen entscheidend für das Anlegervertrauen in eine unverändert gute Story./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
167,00 €
|Abst. Kursziel*:
31,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
165,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,16%
|
Analyst Name:
Milene Kerner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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