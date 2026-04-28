Barclays Capital

Airbus SE Overweight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei die Diskrepanz zwischen Produktion und Auslieferungen im ersten Quartal plausibel erklärt worden, schrieb Milene Kerner am Dienstagabend. Die temporären Probleme seien inzwischen gelöst. Nun sei mehr Tempo in den Auslieferungen entscheidend für das Anlegervertrauen in eine unverändert gute Story./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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